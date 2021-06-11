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Замминистра ИД РФ обсудил с послом Франции ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования

Замминистра ИД РФ обсудил с послом Франции ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко 11 июня принял посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по другим актуальным темам на пространстве СНГ.


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