Замминистра ИД РФ обсудил с послом Франции ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко 11 июня принял посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по другим актуальным темам на пространстве СНГ.