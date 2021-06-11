Мы сражались до тех пор, пока борьба имела смысл: Пашинян о трехстороннем документе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян уверяет, что во время Арцахской войны борьба продолжалась до того момента, пока бороться имело смысл, процесс был остановлен только тогда, когда стало ясно, что для продолжения борьбы более нет причин. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на встрече с избирателями в общине Бердаван.

Он отметил, что одна из самых обсуждаемых тем после 9 ноября связана с Ноемберяном. «Придумывали легенды о том, что я якобы подписывал документы, давал анклавы или территории, в последний момент пришли какие-то люди и схватили меня за руку», - сказал Пашинян, заверив, что все это сказки.

«Бывают моменты, когда кто-то должен взять на себя ответственность и предпринять конкретные шаги. Я склоняюсь перед всеми нашими жертвами, но также хочу подчеркнуть, что в ходе этой кампании я получил благодарности от десятков, если не сотен, матерей за подписание документа от 9 ноября. Вы все должны знать, что в этом эпизоде мы боролись до того момента, пока борьба имела смысл. В тот момент, когда мы увидели, что продолжение этой борьбы больше не имеет оправдания, которое должно было иметь, мы остановили этот процесс», - сказал Пашинян.

Он добавил, что не может сказать, что он рад, что взял на себя эту ответственность, но в этой ситуации этот шаг должен был быть сделан. Пашинян подчеркнул, что в результате этого шага спасены жизни десятков тысяч солдат. Однако он отметил, что безопасность остается главным приоритетом для правительства.

Пашинян посчитал внешнюю политику, дипломатические отношения и отношения со стратегическими партнерами одним из важнейших направлений обеспечения внешней безопасности. Пашинян добавил, что с дипломатической точки зрения метод заключается в создании наиболее благоприятной среды вокруг Армении.

«Наше видение состоит в том, что то, что находится под нашим контролем, должно оставаться под нашим контролем. Но с другой стороны, на участках Ноемберяна, Иджевана и Берда тысячи гектаров земли принадлежат армянским селам, которые после войны находятся под контролем Азербайджана», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул важность озвучивания этих вопросов, чтобы должным образом защитить права.

Он привел в пример село Беркабер. 99% пашни в селе находится под контролем Азербайджана, пашни в селе практически нет. Тысячи гектаров земли только в Тавуше находятся под контролем Азербайджана.