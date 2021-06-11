Партия «Наш дом - Армения», придя к власти, пересмотрит систему общего образования

Кандидат на пост премьер-министра партии «Наш дом - Армения» Тигран Уриханян в ходе предвыборной кампании поднял ряд проблем, с которыми столкнулась страна в сфере образования и науки.

«Программам, связанным с нашими учеными, мы придаем приоритет. Ряд научно-исследовательских институтов Национальной академии наук нуждаются во внимании государства. Их нужно модернизировать, обеспечить всем необходимым высокотехнологичным оборудованием, подключить современных специалистов. Что касается образования, то придя к власти, мы обязательно пересмотрим систему общего образования, ряд пунктов Болонского соглашения, наличие 12-летнего образования, статус средней школы и т. д.», - как сообщает Арменпресс, это представил Тигран Уриханян.

Он сказал, что они сделают образование более полезным для жизни человека.

Тигран Уриханян также подчеркнул, что они планируют увеличить рабочие места, за счет чего уменьшится количество безработных.