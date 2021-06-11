Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь

Председатель НС подписал протокол о прекращении полномочий депутата НС С.Атомяна

Председатель НС подписал протокол о прекращении полномочий депутата НС С.Атомяна

На основании заявления депутата об отставке и руководствуясь требованием п.6 ч.1 ст.154 Конституционного закона «Регламент Национального Собрания», считать прекращенными полномочия избранного по территориальному избирательному списку блока партий «Мой шаг» в избирательном округе N 5 депутата НС Сергея Атомяна. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации