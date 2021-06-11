Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь

Стрелок Эльмира Карапетян завоевала путевку на Олимпийские игры в Токио

Стрелок Эльмира Карапетян завоевала путевку на Олимпийские игры в Токио

Олимпийская сборная Армении пополнилась еще одной спортсменкой.

Как сообщает Арменпресс, стрелок Эльмира Карапетян выиграла путевку на Олимпийские игры в Токио.  Армения до сих пор имела 10 олимпийских путевок, которые завоевали гимнаст Артур Давтян, борцы греко-римского стиля Артур Алексанян, Карапет Чалян, Армен Меликян, Карен Асланян, борцы вольного стиля Арсен Арутюнян, Вазген Теванян, боксер Корьюн Согомонян, Арман Дарчинян и тройной прыгун Левон Агасян.

24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранили свое название - “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме





youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации