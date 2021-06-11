Садоян считает, чтобы помочь Армении встать на ноги, нужно более тесное сотрудничество с диаспорой

В нынешней напряженной ситуации в Армении председатель партии «Национально-демократический альянс» и представитель предвыборного блока «Свободная родина» Аршак Садоян проведение внеочередных парламентских выборов не считает целесообразным. На пресс-конференции Аршак Садоян отметил, что прежде чем идти на подобные политические процессы, необходимо было, прежде всего, успокоить страсти в стране.

«Стране нужна стабильность. Это проблема номер один. Тем, кто против бывших, оставивших очень плохое наследство, и тем, кто выступает против некомпетентных новых, мы предлагаем объединиться для достижения следующего. Поднять страну на ноги в переходный период в полтора года», - как сообщает Арменпресс, заявил Аршак Садоян. По его словам, в этом направлении необходимо проделать беспрецедентный объем работы с учетом потерь от войны, которые являются как материальными, так и человеческими. По словам Аршака Садояна, система безопасности, поставленная на прочную основу должна стать одним из приоритетов.

«При этом надо навести порядок в экономике. До каких пор можно отставать от развитых стран? Мы понимаем, что все эти задачи не могут быть выполнены только силами, живущими в Армении, мы основывались на использовании потенциала диаспоры. Мы предлагаем создать целевую организацию деятельности, столицей-центром которой будет Армения», - сказал Аршак Садоян.

Во внеочередных парламентских выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и блока. Выборы состоятся 20 июня.