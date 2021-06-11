Комиссия Парламента Чехии призвала Азербайджан немедленно освободить армянских пленных

Комиссия по иностранным делам Палаты депутатов Чешской Республики принял резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно и безоговорочно освободить всех армянских военных и гражданских военнопленных, удерживаемых со времени конфликта, и в будущем воздерживаться от произвольных задержаний. «Арменпресс» представляет резолюцию, принятую Комиссией по иностранным делам Палаты депутатов Чехии.

«Исходя из обоснования замминистра иностранных дел Мартина Повейшила, ссылки на события, отправленной Иржи Кобза, после обсуждения в Комиссии по иностранным делам, с учетом сообщения «Human Rights Watch» от 19 марта 2021 года о том, что вооруженные силы Азербайджана применяли насилие в отношении армянских военнопленных, пытали их во время задержания, перевода и содержания в различных тюрьмах, призываем:

К немедленному и безоговорочному освобождению всех армянских военнопленных и гражданских лиц, захваченных в ходе конфликта, призываем Азербайджан в будущем воздерживаться от произвольных задержаний. Призываем стороны в конфликте полностью соблюдать положения трехстороннего заявления о прекращение огня от 9 ноября 2020 года, предусматривающее обмен телами погибших в ходе вооруженного конфликта и военнопленными, заложниками и другими задержанными, а также телами погибших;

Сожалеем о насилии в Нагорном Карабахе во время недавней войны между Арменией и Азербайджаном. Выражаем солидарность с жертвами и их семьями. Он сожалеет о нарушении режима прекращения огня, которое привело к дальнейшим человеческим страданиям, человеческим жертвам и разрушениям. Осуждаем все нападения на мирных жителей; напоминаем, что в соответствии с международным гуманитарным правом государства обязаны защищать жизни гражданских лиц;

Считаем необходимым, чтобы правительство Азербайджана предоставило исчерпывающие списки всех задержанных в контексте вооруженного конфликта; предоставило информацию об их местонахождении, их здоровье, включая и информацию о погибших в плену;

Считаем необходимым, чтобы правительство Азербайджана в полной мере сотрудничало с Европейским судом по правам человека в вопросе армянских пленных;

Мы просим правительство Чешской Республики в рамках Европейского Союза, Организации Объединенных Наций и других международных организаций действовать в вышеуказанном духе».

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