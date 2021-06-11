Обсуждение вопросов цифровизации государственных услуг под председательством Тиграна Авиняна

Под председательством исполняющего обязанности вице-премьера Республики Армения Тиграна Авиняна 11 июня состоялось обсуждение процесса наращивания потенциала единой платформы по предоставлению государственных услуг e-gov.am.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, в своем вступительном слове исполняющий обязанности вице-премьера отметил, что в рамках инициированного правительством Республики Армения предоставления и реформирования государственных и общинных услуг будут пересмотрены и упрощены связанные с предоставлением услуг бизнес-процессы, а также регулирующие сферу правовые акты. По его словам, одним из четырех компонентов реформы общественного управления является цифровизация государственных и общинных услуг.

В этом контексте платформа предоставления государственных услуг создаст новые возможности для физических и юридических лиц, как, например, подача онлайн-заявок на услуги, осуществление онлайн-платежей, отслеживание хода выполнения услуг, оценка качества полученных услуг и т.д.

Тигран Авинян добавил, что пилотный запуск платформы будет обеспечен сервисом “Регистрация индивидуального предпринимателя”, а в ближайшие месяцы планируется поэтапное увеличение количества оказываемых услуг. Одной из ключевых услуг станет предоставление через платформу лицензий и разрешений в Республике Армения.

Исполняющий обязанности вице-премьера подчеркнул, что до конца года планируется внедрение мобильного приложения, которое позволит максимально использовать весь функционал веб-платформы.

Затем подрядчик провел презентацию на платформе e-gov.am, представив будущую структуру совместной платформы, ее технические возможности и инструменты. В ходе обсуждения была затронута предстоящая работа по наращиванию потенциала платформы, в том числе вопросы уведомлений (e-notifications), платежей (e-payments), внедрения GovID, их технической поддержки, обслуживания и графика.