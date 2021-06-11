Результаты исследования воды в озере Севан вызывают беспокойство
15:08, 11 Июнь, 2021
Были проведены исследования воды озера Севана, и результаты вызвали тревогу.
Как сообщает Арменпресс Центр мониторинга гидроаэронавтики сообщает, что в озере начался процесс цветения, в результате чего прозрачность воды наблюдалась в очень низком диапазоне 2-2,7 м.
Отмечено, что вода Большого Севана имеет более темный цвет, в прибрежных водах зеленый цвет выражен пенистым слоем. Концентрация растворенного кислорода находится в диапазоне 4,8-9,6 мг/л (минимальное значение наблюдалось в 30-метровом слое малых СК).
Температура воды в Малом Севане на глубине 60 метров 3,8 градуса по Цельсию, 5,5 градусов по Цельсию на глубине 30-метров Большого Севана.
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