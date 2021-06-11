В отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди и грозы

На территории республики с 11 по 13 июня во второй половине дня в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможен град.

Как передает Арменпресс Центр гидровоздушного литологического мониторинга сообщает, что с 14 по 16 июня осадков не ожидается. Ветер - юго-западный, 5-10 м/с, в некоторых районах во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха днем с 11 по 16 июня постепенно повысится на 5-7 градусов.

В Ереване днем 11, с 12 по 16 июня осадков не ожидается, по вечерам возможно усиление ветра до 18-20 м/с.