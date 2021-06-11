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Китай призвал разработать соглашение о предотвращении гонки вооружений в космосе

Китай призвал разработать соглашение о предотвращении гонки вооружений в космосе

Китай призывает как можно скорее начать переговоры по разработке соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом в пятницу на Конференции по разоружению в Женеве заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, выступая по видеосвязи,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Китайская сторона призывает Конференцию по разоружению как можно скорее инициировать переговоры по соглашению, которое будет направлено на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве", - приводятся его слова в сообщении МИД КНР.


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