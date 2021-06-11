Будет запущена единая региональная информационная платформа Гегаркуника

На встрече, созванной в администрации Гегаркуникской области, была представлена единая региональная информационная платформа Гегаркуника (https://grup.am/), разработанная в 2020 году по инициативе администрации Гегаркуникской области и уже готовая к работе.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации и связей с общественностью Гегаркуникской областной администрации, во встрече участие приняли представители Гегаркуникской администрации, образовательных и культурных учреждений областного подчинения и неправительственных организаций, действующих в регионе. Сайт разработан компанией «Lusin Technology Mobile», а финансирование предоставлено армянским филиалом фонда «Фридрих Эберт». В ходе встречи советник губернатора Гегаркуника, соавтор сайта Ваагн Дабагян ознакомил аудиторию с контентом вновь созданного сайта и всеми возможностями его использования. Вновь созданная единая платформа Гегаркуникской области охватывает 6 сфер: образование, культура, спорт, молодежь, здравоохранение и туризм. Первые 5 из указанных сфер имеют по 6 секций, а сфера туризма - 8 секций. На сайте есть и раздел для различных организаций и отзывов. Сайт дает посетителю возможность ознакомиться с деятельностью образовательных, культурных и медицинских учреждений региона, молодежных и общественных организаций, с новостями, публикуемыми ими на сайте, быть в курсе различных событий, конкурсов, анонсов, получить представление о достопримечательностях региона, туристических зонах и услугах.

«Преимущество созданной платформы в том, что одним щелчком мыши можно увидеть деятельность образовательных, медицинских, культурных, молодежных и неправительственных организаций регионального подчинения. Эта платформа также позволяет активно сотрудничать, обмениваться опытом и, почему бы и нет, обеспечивать внутреннюю конкуренцию между вышеупомянутыми организациями, что сделает нашу платформу более зрелищной и интересной», - сказал Ваагн Дабагян.

Хосров Хлгатян