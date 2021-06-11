У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
14:44, 11 Июнь, 2021
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 2.23 по времени UTC (5.23 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 142 километрах к востоку от провинции Горонтало, очаг залегал на глубине 80 километров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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