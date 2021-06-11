У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 2.23 по времени UTC (5.23 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 142 километрах к востоку от провинции Горонтало, очаг залегал на глубине 80 километров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.