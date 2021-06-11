В Семеновке будет отремонтирована крыша бывшего Дома культуры

В общине Семеновка Гегаркуникской области в рамках программы субсидий, реализуемой правительством в этом году, будет отремонтирована крыша бывшего Дома культуры.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе программ развития, анализа и туризма Гегаркуникской областной администрации, программа утверждена на заседании Межведомственной комиссии 18 мая 2021 года. Первоначальная общая стоимость проекта составляла 14 миллионов 274 000 драмов, из которых 45% или 6 миллионов 423 000 драмов выделено правительством Армении, 35% или 4 миллиона 996 000 драмов - мэрией Семеновки, 20% или 2 миллиона 854 000 драмов другими инвесторами.

«Площадь ремонтируемой кровли - 1 200 квадратных метров. В этом здании функционируют Дом культуры Семеновки, медпункт, библиотека и зал. В ближайшие дни будет объявлен тендер на строительные работы», - сказал глава общины Семеновки Давид Мнацаканян.

Хосров Хлгатян