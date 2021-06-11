Небо над Женевой закроют из-за встречи Путина и Байдена

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение о временном ограничении использования воздушного пространства в Женеве с 15 по 17 июня в связи с проведением саммита Россия-США, говорится в сообщении правительства.

"В целях обеспечения безопасности на встрече президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина в Женеве Федеральный совет утвердил временное ограничение на использование воздушного пространства в районе Женевы с 15 по 17 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, военно-воздушные силы обеспечат усиленное наблюдение за воздушным пространством,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Использование воздушного пространства будет ограничено со вторника, 15 июня 2021 года, с 8.00 до четверга, 17 июня 2021 года, 17.00 по местному времени в районе над площадью Наций в Женеве. Это не касается коммерческих рейсов в/из международного аэропорта Женевы", - добавили в правительстве.

Саммит Россия-США намечен на 16 июня.