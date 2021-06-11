ЕС разрешил привитым гражданам свободные поездки по территории

Граждане и резиденты стран ЕС, прошедшие полную вакцинацию как минимум за 14 дней до поездки, смогут свободно перемещаться в пределах блока. Об этом сообщило в пятницу в Twitter председательства Португалии в Евросоюзе.

Соответствующее предложение Еврокомиссии было утверждено постпредами 27 стран ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.