ЕС разрешил привитым гражданам свободные поездки по территории
Граждане и резиденты стран ЕС, прошедшие полную вакцинацию как минимум за 14 дней до поездки, смогут свободно перемещаться в пределах блока. Об этом сообщило в пятницу в Twitter председательства Португалии в Евросоюзе.
Соответствующее предложение Еврокомиссии было утверждено постпредами 27 стран ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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