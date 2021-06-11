Десять игроков второй команды «Пюника» покинули команду

Десять игроков второй команды ереванского «Пюника» покинули клуб, который был многократным чемпионом Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Эмин Снджоян, Ашот Багдасарян, Микаэл Асланян, Ваге Бегоян, Эдгар Карапетян, Даниил Агбалян, Владимир Аллахвердян, Эдгар Айрапетян, Артур Пататян и Эрик Аветисян больше не будут играть в «Пюник-2».

Срок контрактов клуба с футболистами истек.