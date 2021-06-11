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Десять игроков второй команды «Пюника» покинули команду

Десять игроков второй команды «Пюника» покинули команду

Десять игроков второй команды ереванского «Пюника» покинули клуб, который был многократным чемпионом Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Эмин Снджоян, Ашот Багдасарян, Микаэл Асланян, Ваге Бегоян, Эдгар Карапетян, Даниил Агбалян, Владимир Аллахвердян, Эдгар Айрапетян, Артур Пататян и Эрик Аветисян больше не будут играть в «Пюник-2».

Срок контрактов клуба с футболистами истек.


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