Правовой основой транспортного разблокирования, прежде всего, являются нормативные правовые акты СНГ

Трехсторонняя рабочая группа, сформированная на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, с технической и юридической точки зрения детально изучила все возможные железнодорожно-автомобильные маршруты, которые могут соединить Армению и Азербайджан. Об этом в интервью «Российской газете» заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Проходит инвентаризация всех международных норм и правовых актов. В первую очередь, это касается СНГ, потому что Армения и Азербайджан входят в эту структуру. Так получилось, что каждый раз, когда подписываются какие-то многосторонние соглашения, представители Армении и Азербайджана делают оговорки относительно друг друга, исключая распространение влияния этих соглашений на другую сторону. Такие оговорки, которые мешают налаживанию транспортного сообщения между двумя странами, должны быть сняты», - сказал Алексей Оверчук.

По словам вице-премьера России, в рамках рабочей группы были изучены все возможные железнодорожные маршруты, которые могут связать Армению и Азербайджан. Весной российские специалисты Минтранса России, Росавтодора и РЖД работали в приграничных районах Армении и Азербайджана.

«Они изучили каждую железную дорогу, оценили возможности торговли между двумя странами. Оценивалось состояние дорожных покрытий, железных дорог, мостов и труб под дорогами. К сожалению, практически все возможные маршруты пришли в негодность, а восстановление транспортного сообщения требует серьезных вложений. В результате экспертной работы стороны смогли наметить дальнейшие шаги по открытию транспортного сообщения. Большая часть работы также связана и с юридическими вопросами. Азербайджан и Армения не имеют дипломатических отношений, пунктов пропуска, таможни, всего, что обычно бывает между соседними странами. За последние 30 лет Армения и Азербайджан сделали все, чтобы между ними невозможно было проехать. Эти накопившиеся болезненные проблемы необходимо решать», - сказал Алексей Оверчук.

Он подчеркнул, что уже более тридцати лет государственные аппараты двух стран планомерно работают друг против друга, и теперь они должны найти решения и найти компромиссы.

«Людям трудно, потому что они несут в себе историю прошлых жизней, отношений между своими странами», - сказал российский вице-премьер.