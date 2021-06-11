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Индия четвертые сутки подряд фиксирует менее 100 тыс. заражений коронавирусом

Индия четвертые сутки подряд фиксирует менее 100 тыс. заражений коронавирусом

Власти Индии зарегистрировали за минувшие сутки 91 702 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 29 274 823. Как сообщило в пятницу индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, число летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло за сутки на 3 403 и составило 363 079.

Четвертые сутки подряд индийский Минздрав регистрирует менее 100 тыс. новых инфицированных: 10 июня ведомство сообщило о 94 052 новых случаях инфицирования коронавирусом, 9 июня - о 92 596, а 8 июня - о 86 498 заразившихся. До этого с 5 апреля суточное число новых случаев заражения превышало 100 тыс., а с 15 апреля - 200 тыс. человек. В мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был отмечен 7 мая и составлял 414 188,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За минувшие 24 часа от COVID-19 выздоровели 134 580 пациентов, общее число излечившихся составило 27 790 073. Национальный коэффициент выздоровления пациентов увеличился до 94,93% от общего числа инфицированных. В начале недели, 7 июня, этот показатель был равен 93,94%, тогда как 29 мая он составлял 90,8%, а 3 мая - 81,77%.

Лечение на утро пятницы проходит 1 121 671 пациент, что на 46 281 меньше, чем сутками ранее. По данным Минздрава, за минувшие 24 часа от коронавирусной инфекции вакцинировалось 3 274 672 человека, общее число сделанных прививок в стране достигло 246 085 649.


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