В ходе предвыборной кампании ППА представляет существующие в стране проблемы и выходы из них

Партия «Процветающая Армения» во время предвыборной кампании не потерпит агрессии, не будет устраивать шоу, и не будет проповедовать нетерпимость.

Как сообщает «Арменпресс», секретарь фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян на пресс-конференции сказал, что акции предвыборной кампании проводятся ежедневно.

“Представители партии «Процветающая Армения», кандидаты в депутаты Парламента во всех регионах Армении проводят встречи с гражданами. Лидер партии Гагик Царукян проводит очень активные встречи с гражданами в районных центрах”, - сказал Абовян.

Он подчеркнул, что формат их предвыборной кампании достаточно эффективен.

«Есть одна особенность: нам нужно говорить с людьми, общаться и очень ясно представлять им решения всех проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Все политические силы указывают на то, что плохо, но не все говорят о решениях. Мы не будем организовывать шоу или пропагандировать агрессию и нетерпимость. Мы все это не принимали, не принимаем, и не примем», - сказал Арман Абовян.