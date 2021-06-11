Роберт Кочарян представил три основные цели блока «Айастан»

Цели блока «Айастан» - придя к власти, восстановить безопасность страны, остановить экономический кризис, обеспечить быстрый рост и принести людям мир. Об этом, как сообщает «Арменпресс», на встрече с гражданами в Егварде, проводимой в рамках предвыборной кампании, заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий избирательный список блока «Айастан».

«Наши цели - восстановить безопасность страны и защитить ее границы. Это означает много работать. Вторая цель - не только остановить экономический кризис, падение экономики, но и обеспечить быстрый рост Армении. В этом много компонентов: проактивная инвестиционная политика, создание десятков тысяч рабочих мест и так далее. И третья цель - мы приходим, чтобы принести нашему народу мир. В такой атмосфере невозможно созидать», - сказал Роберт Кочарян.

Относительно того, почему граждане должны выбрать блок «Айастан», он сказал, что это сила, имеющая опыт, знания, решимость и волю. «Это те компоненты, которые никто не может оспорить у нас, потому что они есть. И к этому надо добавить еще и патриотизм», - сказал Кочарян.

Он добавил, что его жизнь до 2018 года очень хорошо была устроена, он не собирался приходить к власти, и принять руководство страной в этой ситуации считал огромной обязанностью. «Для меня дважды выйти из такой ситуации с честью - значило рисковать своей репутацией. Это будет уже в третий раз, когда мы попадаем под это, поэтому мы должны выйти из этого с честью. Это для моей команды вопрос - быть или не быть», - сказал он.

Об инвестиционном блоке программы блока рассказал основатель партии «Возрождаемая Армения» и член списка блока Ваге Акопян. «Сотрудничество частного и государственного секторов будет очень важным фактором», - сказал он, добавив, что инвесторы, которые пришли в Армению с конца 1990-х годов, не хотят иметь ничего общего с нынешним правительством.

Ишхан Сагателян, член высшего органа АРФ Дашнакцутюн и член списка блока, сказал, что в стране существует социально-экономический, политический, управленческий кризис и серьезные проблемы с безопасностью, обвинив в этом нынешнее правительство. По его словам, в случае переизбрания нынешнего правительства эти кризисы лишь усугубятся. «20 июня - роковой день для нашего государства, для нашей государственности, народа, гражданина Республики Армения в этот день не должен ошибиться, поверить лжи и фальсификации».