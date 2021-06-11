Минздрав РФ предложил запретить в ЕАЭС употребление снюса

Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решение прекратить распространение и употребление никотиновых смесей и подготовило соглашение о запрете их во всех государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как передает «Арменпресс», «Известия» сообщили, что министерство ожидает, что все страны примут этот документ до конца 2021 года, и в начале 2022 года он вступит в силу

Сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина сообщила, что более 100 сайтов продают никотиносодержащие вещества. Учитывая, что в ЕАЭС есть общий рынок, эксперт считает необходимым запретить оборот никотиносодержащих продуктов во всех странах-членах Евразийского союза. По ее словам, эти продукты имеют большой потенциал зависимости, способствуют передозировке, особенно среди подростков и молодежи.

«Чтобы предотвратить распространение снюса, Минздрав России подготовил соглашение о запрете производства, ввоза и обращения в ЕАЭС никотиносодержащих продуктов для некурящих», - пишут «Известия». В тексте соглашения говорится, что «никотиновые продукты для некурящих специально разработаны, чтобы вызывать привыкание». Кроме того, подчеркивается, что компоненты, содержащиеся в этих продуктах, фармакологически активны, они обладают токсическим, мутагенным и канцерогенным действием. Особая опасность никотиносодержащих продуктов заключается в том, что они привлекательны для детей и подростков, так как в них добавляются разные ароматизаторы.

13 февраля 2020 года Национальное собрание Республики Армения приняло Закон Республики Армения «О сокращении и предотвращении ущерба здоровью в результате употребления табачных изделий и их заменителей». В соответствии с этим законом с 21 марта 2020 года оптовая и розничная продажа жевательного табака в Республике Армения запрещена, но различные никотинсодержащие продукты в виде порошка или смесей, используемых для жевания или нюхания, остались вне законодательства.