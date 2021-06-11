С 25 июня текущего года авиакомпания Air Arabia начнёт выполнение полетов по направлению Шарм-эль-Шейх-Ереван-Шарм-эль-Шейх, которые будут осуществляться с частотой 1 раз в неделю, по пятницам. По вопросам о приобретении и наличии авиабилетов, а также для получения дополнительной информации советуем связаться с авиакомпанией. ЗАО «Международные аэропорты Армении».