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Авиакомпания Air Arabia начнёт выполнение полетов по направлению Шарм-эль-Шейх - Ереван - Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания Air Arabia начнёт выполнение полетов по направлению Шарм-эль-Шейх - Ереван - Шарм-эль-Шейх

С 25 июня текущего года авиакомпания Air Arabia начнёт выполнение полетов по направлению Шарм-эль-Шейх-Ереван-Шарм-эль-Шейх, которые будут осуществляться с частотой 1 раз в неделю, по пятницам. По вопросам о приобретении и наличии авиабилетов, а также для получения дополнительной информации советуем связаться с авиакомпанией. ЗАО «Международные аэропорты Армении».


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