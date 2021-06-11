На вечере, посвященном Шарлю Азнавуру, будут раскрыты интересные эпизоды из его жизни

В рамках вечера, посвященного Шарлю Азнавуру, который состоится 18 июня, Центр саморазвития «Лофт» будет преобразован в один из знаменитых богемных салонов Парижа или, может быть, и в концертный зал «Олимпия» на сцене которого на этот раз будут зрители.

Как сообщает Арменпресс", на вечере #AznavourDay ожидается серия тематических мероприятий, которые позволят присутствующим открыть для себя малоизвестные или даже неизвестные эпизоды долгой жизни Азнавура.

Состоится литературно-художественная встреча с участием филолога Арцви Бахчиняна, актрисы Карине Джанджугазян, запланировано музыкальное представление с участием Евы Восканян. У гостей будет возможность посмотреть фильм Франсуа Трюффо «Не стреляйте в пианиста/Tirez sur le pianiste» с Азнавуром в главной роли. Обсуждение фильма проведет кинокритик, радиоведущий, художественный руководитель кинофестиваля «Золотой абрикос» Карен Аветисян.

«В конце концов, это моя трудная жизнь и моя обманутая любовь сделали меня тем, что я есть. Пусть это не будет бахвальством, я себе нравлюсь», - сказал однажды шансонье.