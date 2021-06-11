Администрация США намерена продолжать вводить санкции против "Северного потока 2", чтобы таким образом показать, что выступает против этого проекта, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

При этом Прайс подчеркнул, что США одновременно с этим будут вести переговоры с партнерами, чтобы "не дать России использовать энергоносители в качестве рычага давления" в Европе,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Прайс также отметил, что у США и ФРГ разные взгляды на проект газопровода "Северный поток 2".

"Когда речь идет о подобных масштабных, активных отношениях, встречаются темы, по которым есть разногласия", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции ФРГ по газопроводу.

Прайс подчеркнул, что США систематически поднимали эту тему при контактах с Берлином.

"У президента Байдена будет возможность при встрече с канцлером Меркель обсудить весь спектр наших тесных отношений", - добавил он.

Байден ранее на этой неделе начал поездку по странам Европы. Ожидается, что он проведет переговоры с лидерами ключевых европейских стран.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.