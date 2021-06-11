Генеральный секретарь ФФА Артур Азарян - делегат УЕФА на Евро-2020

Генеральный секретарь Федерации футбола Армении назначен делегатом чемпионата Европы УЕФА.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Евро-2020 начинается сегодня. Федерация футбола Армении также будет представлена на важнейшем футбольном турнире года.

Генеральный секретарь ФФА Артур Азарян назначен делегатом УЕФА на 7 матчей чемпионата Европы.

Эти следующие матчи: 12.06.21, Бельгия - Россия, 14.06.21, Польша - Словакия, 16.06.21, Финляндия - Россия, 18.06.21, Швеция - Словакия, 21.06.21, Финляндия - Бельгия, 23.06.21, Швеция - Польша, 02.07. 21, 1/4 финала.