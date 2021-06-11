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В Арцахе поисковые работы продолжаются в районе Джракана

В Арцахе поисковые работы продолжаются в районе Джракана

Поиски останков военнослужащих (добровольцев, резервистов), погибших во время боевых действий в Арцахе, 10 июня продолжается в Джраканском (Джебраильском) районе.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«Дополнительную информацию о результатах предоставит ГСЧС МВД. После прекращения боевых действий на подконтрольных Азербайджану территориях  обнаружено 1 567 останков погибших, четыре из которых были обнаружены вчера, 10 июня», - сообщили в ГСЧС МВД Арцаха.


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