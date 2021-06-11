Мы должны идти путем усиления институтов применения закона: Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян после встреч в различных регионах Армении заявил, что народ в Армении хочет сильной институциональной власти, которая создаст в стране атмосферу неоспоримости закона.

Как сообщает «Арменпресс», Никол Пашинян напомнил, что 10 июня в Ванадзоре он заявил, что на предстоящих парламентских выборах необходимо провести второй этап революции, которую также следует назвать ненасильственной, народной, но на этот раз не бархатной, а стальной.

Что означает стальная революция? Это означает усиление институтов правоохранительных органов, это означает диктатуру закона в Армении, и мы пойдем по этому пути с вашим мандатом. Это о законе. Это не о насилии, это о верховенстве закона. И я хочу сказать, что институциональным путем мы должны пройти через укрепление государственных институтов, укрепление правоохранительных институтов. И сегодня альтернативы этому нет», - заявил Пашинян.

Он выразил мнение, что за последние 30 лет в Армении сформировалась кастовая система правления. Он напомнил о постоянно приводимой им статистике, согласно которой 30% 10-летних детей в Армении вообще не умеют читать. «Эти 30 процентов не умеют читать, это означает, что еще 30 процентов полуграмотны, еще 30 процентов имеют плохое образование. Это доказывает, что эта кастовая система установилась в стране, и она не отменена. Правящая элита постоянно воспроизводится. Если и есть работа, то это для представителей этой элиты, государственные должности - для представителей этой элиты», - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.