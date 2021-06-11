Япония изучает возможность проведения встреч лидеров на ОИ-2020

Правительство Японии рассматривает возможность проведения встреч лидеров иностранных государств на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

"В ходе Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Лондоне и Пекине иностранные лидеры посещали страны, где проводили эти соревнования. Мы ожидаем, что и на токийскую Олимпиаду, которая организуется в рамках максимальных мер по предотвращению заражений, приедет ряд представителей руководства зарубежных государств. В настоящий момент мы изучаем, каким образом можно провести их встречи", - сказал Мотэги.

4 июня телеканал NHK сообщил, что организаторы Игр намерены увеличить максимальную численность иностранных делегаций, сопровождающих руководство, с 12 до 40 человек при наличии соответствующего запроса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.