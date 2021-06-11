В Арцахе подтвержден один новый случай COVID-19, проведено 33 тестирования

В Арцахе по состоянию на 11:00 11 июня подтвержден один новый случай COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 33 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 25 672. Подтверждено 2 758 случаев COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 8 220 тестов на COVID-19, из которых 874 оказались с положительным результатом

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 15 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.