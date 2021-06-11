Геворг Казарян побывал в гостях в «Урарту»

Полузащитник сборной Армении по футболу Геворг Казарян побывал в гостях в футбольном клубе «Урарту».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Юные футболисты клуба «Урарту» принимали в гостях полузащитника сборной Армении и греческой «Ламии» Геворга Казаряна.

Опытный футболист с воспитанниками академии провел мастер-класс, поделился своим опытом, ответил на их вопросы, в конце встречи 10-й номер сборной Армении раздал автографы и сфотографировался с юными футболистами.