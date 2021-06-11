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СМИ: не менее 18 человек погибли в ДТП на западе Пакистана

СМИ: не менее 18 человек погибли в ДТП на западе Пакистана

По меньшей мере 18 человек погибли, 30 пострадали в результате ДТП в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом в пятницу сообщил телеканал Ary News со ссылкой на представителей местных властей.

По их данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Бхалок в восточной части провинции. Превысивший скорость водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Хуздар - Ларкана, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пострадавшие доставлены в больницу. На месте происшествия работают спасатели.


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