Движение «5165» провело акцию в Араратской области

В 4-й день предвыборной кампании, 10 июня, лидер движения «5165» Карин Тоноян и члены движения находились в Араратской области. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе движения.

Члены «5165» представили жителям Арарата свою предвыборную программу, свое видение построения национального государства, после чего обошли село Азатаван. В разговорах с жителями села Карин Тоноян говорила об обязательном участии в выборах, так как голосование очень важно.

«Теперь мы должны попрощаться с бывшими, теперь должны прийти новые, молодые, чистые, хорошо образованные молодые люди с высоким чувством справедливости. Они попытаются вывести страну из нынешней плохой ситуации. Новообразованным силам всегда бывает очень сложно, потому что их пытаются купить, предлагают им должности, пытаются изменить их, испортить. Я решила встать во главе Движения «5165», чтобы попытаться эти удары взять на себя, потому что то, что случилось со мной - больнее всего, сейчас мне уже трудно сделать больно», - сказала Карин Тоноян.