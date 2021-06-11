Европейские индексы - 10-06-21
МОСКВА, 11 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.06% и составил 15571.22 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.26% и составил 6546.49 пункта, британский FTSE вырос на 0.10% и составил 7088.18 пункта, а российский RTSI вырос на 0.16% и составил 1677.36 пункта.
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