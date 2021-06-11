Предвыборная кампания, день 5: политические силы Армении продолжают предвыборную борьбу

От митингов и встреч до политических прогулок. В 5-й день предвыборной кампании внеочередных парламентских выборов политические силы продолжат встречи в столице и в областях.

В выборах участвуют 26 политических сил: 22 партии и 4 блока.

«Арменпресс» представляет программу «Предвыборный хроникон».

Представители партии «Просвещенная Армения» во главе с Эдмоном Марукяном на пятый день предвыборной кампании у метро Еритасардакян, перед памятником Исаакяну в 11:00 проведут митинг. Встреча с журналистами состоится там же и в то же время. В 12:30 члены партии будут в Юго-Западном массиве в районе Б1, затем в 16:30 в районе Исаакян и в 19:00 в районе Царав-Агпюр.

Партия «Суверенная Армения» проведет кампанию в Арагацотнской и Ширакской областях. День начнется в Талине, затем они посетят Артени, Маралик, Артик и Гюмри.

Партия «Национальное консервативное движение 5165» 11 июня будет в Гегаркуникской области. Они посетят город Мартуни, затем будут на площади Гавара.

Партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном с раннего утра прибудет в Тавушскую область. Встречи с жителями состоятся в 10:30 в Дилижане, затем в общинах Берд, Бердаван, Ноемберян, Ачаджур и Иджеван.

Блок «Свободная Родина» 11 июня будет в Лорийской области. С 12:00 участники будут в Ташире, затем в Степанаване, в Алаверди. В 20:00 представитель блока Аршак Садоян даст пресс-конференцию. Он расскажет об их ожиданиях от предстоящих выборов, поговорит о нагорно-карабахском конфликте и о других вопросах, связанных с этим.

Блок «Айастан» во главе со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, при участии других лидеров будет в Котайкской области. В 11 часов состоится встреча с горожанами в Доме культуры Егварда, затем они посетят Нор Ачн, Абовян, Чаренцаван. В 19:00 в парке Вардавар административного района Эребуни состоится встреча с горожанами.

Партия «Армянский национальный конгресс» проведет политическую прогулку с участием кандидатов и сторонников. Прогулка начнется в 20:00, от парка Сарьяна.

Партия «Зартонк» в 5-й день внеочередных парламентских выборов начнет кампанию с 9:00 у церкви Святого Григория Просветителя в административном районе Кентрон. Основатели партии Вреж Хачикян и Тадевик Буджатян также выступят с пресс-конференцией. Они расскажут о внутриполитической повестке и о предвыборной кампании.

Партия «Наш дом - Армения» с площадки перед Национальной академией наук в 13:00 проведет митинг.

«Европейская партия Армении» выбрала формат пресс-конференции. Спикером выступит председатель партии, кандидат в депутаты НС Тигран Хзмалян, который расскажет о внутриполитической и внешнеполитической ситуации.

Предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня, продлится до 24:00 18 июня. Электронное голосование начнется 11 июня в 08:00 и продлится до 20:00 13 июня. Кандидаты, партии, партийные блоки или партии-члены блока заявление о самоотводе могут представить до 18:00 10 июня.

Избиратели на избирательных участках должны получить бюллетени, соответствующие числу участвующих политических сил, выбрать лишь один из них, положить в конверт и бросить в урну для голосования. Избиратели на бюллетене не должны делать каких-либо отметок.