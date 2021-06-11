Газета «Айастани Анрапетутюн»: Начинается саммит G7

«Сегодня, 13 июня, в курортном городке Корнуолл на берегу Атлантического океана на побережье Карбис-Бэй начинается саммит G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония). Президент США Джо Байден прибыл в Великобританию в среду.

В ходе саммитов G7 и НАТО, скорее всего, будут сформулированы дальнейшие военно-политические ориентиры мироустройства. Перед отъездом в Европу президент США на военной базе Эндрюс недалеко от Вашингтона заявил журналистам, что его участие в саммитах G7 и НАТО станет сигналом для России и Китая о единстве Запада.

Однако, выступая перед войсками США на базе Милденхолл в Саффолке, Великобритания, Байден сказал, что ни одна страна не может в одиночку решать существующие международные проблемы, и призвал всех вместе строить общее будущее. Хотя на первый взгляд эти две формулировки могут показаться противоречащими друг другу, они формулируют американское видение «общего будущего». На повестке дня снова стоит политика доказательства жизнеспособности стран с демократическими формами правления. Другими словами, «борьба» будет вестись со странами с демократическими системами правления, которые не считаются таковыми. В этом контексте можно предположить, что для США, это - в первую очередь, Россия и Китай».

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