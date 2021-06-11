Газета «Айастани Анрапетутюн»: Баку крадет историю Арцаха

«Суд над армянскими военнопленными в Баку доказывает, что Азербайджан, с упорством известного животного, продолжает фальсифицировать историю и это естественно, так как, иначе он никак не сможет объяснить свое искусственное пребывание на исторических армянских землях. Он может сделать это, только воруя страницы нашей истории, что он и делает в соответствии с единственной линией государственной политики. Баку задерживанием армянских пленных и фальшивыми уголовными делами, сфабрикованными против них, решает как минимум три проблемы: фальсификацию истории Республики Арцах, возвращение двух сирийских экстремистов-джихадистов, осужденных армянской судебной системой, и оказание давления на армянскую сторону в предстоящих переговорах».

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