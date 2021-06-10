«Свободная родина» представила свою предвыборную программу в Араратской области

В рамках предвыборной кампании члены блока «Свободная родина» 10 июня посетили города Арарат, Арташат и Масис.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе блока, встречи прошли на оживленных улицах указанных городов.

Граждане обратились с вопросами к лидерам блока и кандидатам.

В частности, были заданы вопросы о восстановлении системы безопасности Армении и урегулировании проблемы Арцаха. В ответ кандидат в премьер-министры от блока «Свободная родина» Андриас Гукасян озвучил следующие тезисы :

- в случае победы «Свободной Родины» подписание военно-политического союза с Французской Республикой для реорганизации, перевооружения и обучения в соответствии с европейскими стандартами будет осуществлено до конца 2021 года;

- военный бюджет в следующем году увеличится на 30%. В том числе на инженерное укрепление и оснащение линии соприкосновения с Азербайджаном будет выделено 75 миллиардов драмов, а на исследования и разработки - 15 миллиардов драмов.

- возраст обязательной военной службы будет повышен до 21 года,

- в сентябре этого года Армения официально обратится в ООН с просьбой признать независимость Арцаха.