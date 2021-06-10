Движение «5165» провело кампанию в Араратской области

В 4-й день предвыборной кампании, 10 июня, лидер движения «5165» Карин Тоноян и члены команды посетили Араратскую область.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе движения «5165», они сначала представили жителям Арарата свою предвыборную программу, свое видение построения национального государства, после чего прошлись по селу Азатаван.

В беседах с избирателями Карин Тоноян подчеркнула важность обязательного участия в выборах 20 июня.

Она также добавила: «Теперь мы должны попрощаться с бывшими, должны прийти новые, хорошо образованные, молодые люди с высоким чувством справедливости и попытаться вывести страну из ее нынешнего плохого состояния. Новообразованным силам всегда очень сложно, потому что их пытаются купить, предложить должности, изменять, испортить. Я решила возглавить список движения «5165», чтобы попытаться взять такие удары на себя, потому что то, что самое страшное уже случилось со мной, и уже нелегко сделать мне больно».