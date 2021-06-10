Во время Евро 2020 абоненты Ucom примут участие в голосовании-розыгрыше призов uMeter

До 11 июля во время футбольного чемпионата ЕВРО 2020 абоненты голосовой мобильной связи, а также фиксированных услуг от Ucom будут бесплатно участвовать в голосовании-розыгрыше призов uMeter, присылая свое мнение об итогах предстоящих игр. Абоненты, принявшие участие в голосовании, имеют возможность получить в подарок один из 200 футбольных мячей, 60 беспроводных наушников и 60 зарядных устройств (power bank).

Абоненты мобильной голосовой услуги могут принять участие в голосовании-розыгрыше uMeter посредством SMS-сообщений, отправив ключевое слово uMeter на короткий номер 2020, получая короткие сообщения и ежедневно указывая свое мнение об одном из матчей следующего дня, упомянутом в SMS-сообщении. Все SMS-сообщения розыгрыша бесплатны.

«Поскольку Ucom является партнером трансляции Армения ТВ в рамках вещания матчей УЕФА ЕВРО 2020, то будут матчи, которые будут транслироваться только в эфире телеканала Армения Премиум, а он доступен всем абонентам телевизионной услуги Ucom. Кстати, абоненты фиксированной услуги смогут проголосовать на странице Ucom TV в Фейсбуке посредством чат-бота в Messenger. Каждый день на странице Ucom TV в Фейсбуке будет появляться сообщение об одном из матчей следующего дня, и все, что Вам нужно будет сделать, это нажать на Get Started, выбрать один из предложенных вариантов и указать свой ID-номер фиксированной услуги от Ucom», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Ucom соберет результаты SMS и Фейсбук голосования своих абонентов, затем в день матча представит их по Ucom TV и на странице Ucom TV в Фейсбуке в виде интерактивного индекса uMeter. Он покажет, как распределились голоса абонентов Ucom.

Все подключившиеся к голосованию абоненты будут участвовать в розыгрыше, проводимом каждую пятницу, в ходе которого случайным образом будут выбраны 80 счастливчиков, которые получат ожидаемый подарок. Розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире на странице Ucom TV в Фейсбуке.

Добавим, что проголосовать за каждый матч можно только один раз. Другие подробности доступны по ссылке www.ucom.am/uMeter.