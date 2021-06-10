Царукян видит необходимость в новом военно-политическом соглашении с Россией

Возглавляющий список партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян считает обеспечение безопасности Армении приоритетным вопросом, для чего считает важным подписание нового военно-политического документа с Россией. Как сообщает Арменпресс, Царукян сказал об этом на встрече с избирателями в Тавуше.

Сначала он напомнил лозунг ППА: «Безопасная родина, сильное государство».

«Сегодня мы ничего не можем сделать без безопасной родины. Первоочередная задача - обеспечить безопасность нашей страны, наших границ и нашего народа», - сказал Царукян.

Он добавил, что должны быть прекращены нарушения границ и пограничные инциденты.

«Другого выхода нет, мы должны подписать новый военно-политический документ с нашими российскими друзьями. Армянские и российские солдаты должны вместе охранять границу, чтобы наш народ был спокойным», - сказал лидер ППА.

Он отметил, что только после обеспечения безопасности нужно заниматься экономическим развитием. Царукян коснулся также сельского хозяйства, кредитов и других вопросов.