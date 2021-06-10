В приграничной части Гегаркуникской области произошла перестрелка: с армянской стороны пострадавших нет

Вооруженные силы Азербайджана 10 июня в очередной раз попытались провести инженерные работы в приграничной части Гегаркуникской области Республики Армения.

Подразделения вооруженных сил Армении предприняли предупредительные меры, принудив к прекращению работ, в ответ на что азербайджанская сторона открыла огонь по армянским позициям. Армянские пограничники предприняли ответные действия.

В результате перестрелки с армянской стороны пострадавших нет. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.