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В приграничной части Гегаркуникской области произошла перестрелка: с армянской стороны пострадавших нет

В приграничной части Гегаркуникской области произошла перестрелка: с армянской стороны пострадавших нет

Вооруженные силы Азербайджана 10 июня в очередной раз попытались провести инженерные работы в приграничной части Гегаркуникской области Республики Армения.

Подразделения вооруженных сил Армении предприняли предупредительные меры, принудив к прекращению работ, в ответ на что азербайджанская сторона открыла огонь по армянским позициям. Армянские пограничники предприняли ответные действия.

В результате перестрелки с армянской стороны пострадавших нет. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.


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