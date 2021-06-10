Филип Рикер подтвердил позицию США о выводе ВС Азербайджана с территории Армении

И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер провел встречу в МИД Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи высокопоставленные должностные лица Госдепартамента США и МИД Армении обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено урегулированию нагорно-карабахского конфликта, немедленной репатриации армянских военнопленных и удерживаемых лиц, а также разрешения сложившейся вследствие вторжения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Республики Армения ситуации.

Двусторонне было подтверждена ключевая роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Была подчеркнута необходимость беспрепятственного доступа международной гуманитарной помощи в Арцах.

Американская сторона подчеркнула необходимость ослабления напряженности на армяно-азербайджанской границе, подтвердив заявление Госдепартамента США от 27 мая о том, что вооруженные силы Азербайджана должны отойти на свои позиции, которые было по состоянию на 11 мая.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам защиты прав человека и предотвращения преступлений против человечности. Была подчеркнута важность признания Геноцида армян как эффективного способа предотвращения подобных преступлений в будущем.

Обсуждалась также дальнейшая работа, проводимая в рамках стратегического диалога Армения-США.