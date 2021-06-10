Филип Рикер выразил надежду, что предстоящие выборы будут демократическими, свободными и справедливыми

Исполняющий обязанности министра юстиции Армении Рустам Бадасян принял и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера и возглавляемую им делегацию. На встрече присутствовала также посол США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, Бадасян приветствовал визит высокопоставленного американского должностного лица в Армению, отметив, что это свидетельствует о тесном сотрудничестве между правительствами двух стран и подтверждает приверженность построению сильных демократических институтов в Армении.

Исполняющий обязанности министра поблагодарил правительство США за поддержку программы Армении по борьбе с коррупцией, судебной и полицейской реформ, а также поблагодарил посла Трейси за ее прекрасное руководство.

Филип Рикер поблагодарил за встречу, подчеркнул необходимость сотрудничества с министерством юстиции Армении в укреплении верховенства закона и отметил, что прибыл в Ереван, чтобы узнать о проблемах страны, связанных с пандемией и трагическими для Армении событиями 2020 года.

В ходе беседы Рикер назвал досрочные парламентские выборы в Армении в 2018 году впечатляющими и выразил надежду, что предстоящие выборы будут демократическими, свободными и справедливыми.

В ходе встречи Рустам Бадасян коснулся реализации правительственных стратегий по борьбе с коррупцией, реформированию судебной системы и полиции.

В завершение встречи стороны подтвердили приверженность правительств двух стран поддержанию и расширению сотрудничества.