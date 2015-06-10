Предстоящие на 11 июня мероприятия
17:58, Июнь 10, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 10.06-22:01 Наша задача на выборах не просто сформировать власть, а провести более мощную революцию: Пашинян
- 10.06-21:58 «Свободная родина» представила свою предвыборную программу в Араратской области
- 10.06-21:22 Движение «5165» провело кампанию в Араратской области
- 10.06-21:03 Во время Евро 2020 абоненты Ucom примут участие в голосовании-розыгрыше призов uMeter
- 10.06-20:13 Царукян видит необходимость в новом военно-политическом соглашении с Россией
- 10.06-20:00 Мы отчаянно боролись против сдачи земель: Пашинян ответил Кочаряну
- 10.06-19:50 В приграничной части Гегаркуникской области произошла перестрелка: с армянской стороны пострадавших нет
- 10.06-18:54 Филип Рикер подтвердил позицию США о выводе ВС Азербайджана с территории Армении
- 10.06-18:14 Филип Рикер выразил надежду, что предстоящие выборы будут демократическими, свободными и справедливыми
- 10.06-17:58 Предстоящие на 11 июня мероприятия
- 10.06-17:45 Иса Алию покинул футбольный клуб «Урарту»
- 10.06-17:39 Давайте «вязать» добро: инициативе «Сила одного драма» один год
- 10.06-17:36 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-06-21
- 10.06-17:35 Азиатские индексы - 10-06-21
- 10.06-17:33 Тер-Петросян подчеркнул важность формирования правительства технократов для выхода из кризиса
- 10.06-17:25 США купят 500 млн доз вакцины Pfizer для помощи 100 странам
- 10.06-17:21 ЦИК признала недействительной регистрацию кандидата в депутаты Тиграна Арзаканцяна
- 10.06-17:15 Гарегин II обратил внимание посла Казахстана на азербайджанские посягательства на границы Армении
- 10.06-17:08 Думанян обратил внимание посла Беларуси на вопрос сохранения армянского наследия в Карабахе
- 10.06-17:05 Власти Женевы назвали предстоящий саммит России и США историческим событием
- 10.06-16:43 МИД не может вести самостоятельную политику: Левон Тер-Петросян
- 10.06-16:31 Местом для саммита Путина и Байдена в Женеве станет вилла Ла Гранж
- 10.06-16:12 Сенат Конгресса США не утвердил законопроект об ограничении продажи оружия в стране
- 10.06-16:08 Инциденты на армяно-азербайджанской границе будут до тех пор, пока не будет четкого договора: Левон Тер-Петросян
- 10.06-15:58 Названы ранние симптомы, указывающие на развитие болезни Альцгеймера
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