Иса Алию покинул футбольный клуб «Урарту»

Футбольный клуб «Урарту» и Иса Алию по обоюдному согласию расторгли трудовое соглашение. Клуб благодарит 22-летнего футболиста за проведенные в команде встречи и проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере.

как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт клуба, Алию присоединился к коллективу «Урарту» в 2020 году. Нигерийский полузащитник провел 16 официальных матчей и забил 1 гол.