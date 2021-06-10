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Иса Алию покинул футбольный клуб «Урарту»

Иса Алию покинул футбольный клуб «Урарту»

Футбольный клуб «Урарту» и Иса Алию по обоюдному согласию расторгли трудовое соглашение. Клуб благодарит 22-летнего футболиста за проведенные в команде встречи и проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере.

как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт клуба, Алию присоединился к коллективу «Урарту» в 2020 году. Нигерийский полузащитник провел 16 официальных матчей и забил 1 гол.


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