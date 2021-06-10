Азиатские индексы - 10-06-21
ТОКИО, 10 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.34% и составил 28958.56 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.02% и составил 1956.73 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.54% и составил 3610.86 пункта, а HANG SENG снизился на 0.01% и составил 28738.88 пункта.
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