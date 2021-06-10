Тер-Петросян подчеркнул важность формирования правительства технократов для выхода из кризиса

В случае прохождения в парламент партия Армянский национальный конгресс сделает все возможное, чтобы ни одна из политических фигур не стала премьер-министром. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 10 июня заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян, возглавляющий предвыборный список партии АНК.

«Если мы пройдем в парламент, то все сделаем, может быть, присоединятся и другие фракции, чтобы ни одна из политических фигур - ни Роберт (второй президент Роберт Кочарян - ред.), ни Никол (и.о. премьера Никол Пашинян - ред.), ни, не знаю, Царукян (лидер партии «Процветающая Армения» - ред.) не стали премьер-министром.

Должен быть найден антикризисный менеджер - технократ. Это для нас принцип. Если будет какая-либо политическая фигура, Армения будет потеряна. Эта уличная борьба не завершится, и она может перерасти в вооруженную борьбу», - сказал Тер-Петросян.