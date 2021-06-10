Давайте «вязать» добро: инициативе «Сила одного драма» один год

Вот уже год, как IDBank и Idram перечисляют 1 драм инициативе за каждый платеж, осуществляемый через приложение Idram&IDBank, терминалы и веб-платформы компаний. За это время бенефициарами «Силы одного драма» стали 5 фондов, им было перечислено более 27 млн драмов. Бенефициаром последней программы инициативы стал фонд ВИВА - Врачи и волонтеры - Армении, которому было перечислено 8.648.000 драмов.

В отеле «Армения Мариот» состоялось два благотворительных мероприятия: IDBank перечислил 1 млн драмов РА совместной инициативе «Завяжи, чтобы…» фонда Страхования военнослужащих и компании «Мегерян карпет», а также был объявлен следующий бенефициар «Силы одного драма».

В рамках пожертвования сотрудники Банка и Idram-а добавили 1000 узлов на «Аревагорг» - Ковер-Солнце. IDBank, кстати, первая компания, которая присоединилась к инициативе, дав возможность «связать добро» не только своим сотрудникам, но также и бенефициарам инициативы «Сила одного драма». На мероприятии присутствовали директор фонда ВИВА Татьяна Оганесян, бенефициар Дома Солдата и Фонда Страхования военнослужащих, участник войны Генрих Никогосян, а также другие друзья инициативы. Вся сумма «одних драмов», собранная за июнь и июль будет также перечислена фонду Страхования военнослужащих.

По словам Председателя правления Банка Мгера Абраамяна, «Сила одного драма» была лучшей инициативой 2020 года. «Мы начали в очень сложный период, и меня особенно воодушевляет реакция наших клиентов, когда они целенаправленно осуществляют платежи через приложение Idram&IDBank или другие наши платформы, потому что знают: чем больше платежей, тем больше сумма, перечисляемая бенефициару», - отметил Мгер Абраамян и добавил, что Банк продолжает выступать с другими инициативами, ярким примером которых является вязание Аревагорга: «Мы с большим энтузиазмом присоединились к программе, надеемся, что наш пример станет заразительным и для других организаций, пусть присоединяются командами, чтобы мы закончили вязание ковра в кратчайшие сроки и стали полезны защитникам нашей Родины», - сказал Председатель правления IDBank-а.

Заместитель директора Фонда Страхования военнослужащих Татевик Ягджян отметила, что подобные мероприятия очень важны, так как дают возможность поддержать наших солдатов и сделать их будущее более безопасным.

Директор Idram-а Арсен Кденян с радостью отмечает, что все больше и больше клиентов предпочитают выполнять платежи через приложение Idram&IDBank. «Благодаря нашим клиентам, мы каждый месяц переводим все большую сумму бенефициарам программы «Сила одного драма». Как вы знаете, за этот год мы перевели более 27 млн драмов, и я уверяю вас, что тенденция роста не замедляется․ Благодаря нашим послам доброй воли мы совершим еще много важных дел, так как все начинается с одного драма», - отметил Арсен Кденян.

По словам директора благотворительного фонда «ВИВА» Татьяны Оганесян, проект «Сила одного драма» - яркий пример социально ответственного бизнеса. «Таких проектов в Армении я больше не знаю. Люди вместо того, чтобы отправлять свои рекламные бюджеты на рекламу, отправляют весь этот бюджет на благотворительность. Мы уже не первый фонд, которому помогают IDBank и Idram. На сумму, переведенную нам в течение трех месяцев, мы отправляем протезиста из Армении в Германию для обучения, а затем будет работать в Доме солдата. Получается, что даже в рамках одной программы «Сила одного драма» помогает одновременно нескольким организациям, которые решают жизненно важные для Армении проблемы, и это прекрасно», - отметила Татьяна Оганесян.

«Вязать добро» могут все: продолжайте выполнять платежи через приложение Idram&IDBank и станьте послом доброй воли инициативы «Сила одного драма». А если Вы заплатите за вязание Аревагорга через QR-код Idram-а, размещенного в отеле «Мариот», то станете частичкой сразу двух добрых дел.

Все начинается с одного драма и одного узла.

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