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ЦИК признала недействительной регистрацию кандидата в депутаты Тиграна Арзаканцяна

ЦИК признала недействительной регистрацию кандидата в депутаты Тиграна Арзаканцяна

Центральная избирательная комиссия признала недействительной регистрацию кандидата в депутаты Тиграна Арзаканцяна, включенного в избирательный список Демократической партии Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение было принято на заседании ЦИК 10 июня.

«Согласно документу паспортно-визового управления полиции, кандидат в депутаты, включенный в избирательный список Демократической партии Армении Тигран Арзаканцян, не являлся постоянным жителем Армении последние 4 года, следовательно, он не имеет права быть избранным», - сказал Мукучян, добавив, что Арзаканцян отсутствовал из Армении 1005 дней из 1461 дня до дня подачи заявления.


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